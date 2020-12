Elenoire Ferruzzi entrerà al GF Vip? Un suo vecchio post contro Barbara D'Urso potrebbe mettere a rischio il suo ingresso allo show.

Da giorni circolano l’indiscrezione circa l’imminente e presunto ingresso di Elenoire Ferruzzi al GF Vip. Sui social però, un vecchio post contro Barbara D’Urso potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al programma.

Elenoire Ferruzzi contro la D’Urso

Mediaset corre ai ripari? Nei giorni scorsi è circolata l’indiscrezione secondo cui Elenoire Ferruzzi sarebbe entrata all’interno del Grande Fratello Vip. Sui social però alcuni un post della Ferruzzi potrebbe far infuriare la precedente conduttrice del programma, Barbara D’Urso, e per questo i vertici Mediaset e gli autori del programma starebbero ridiscutendo i termini della sua partecipazione allo show. “Le cause che portano all’insorgenza dell’epatite C possono essere molto: alcolismo, rapporti a rischio (…) e infine la visione del Grande Fratello su Canale 5, condotto da un elemento grande portatore e ricettacolo di batteri ad altissima carica virale”, aveva scritto Elenoire Ferruzzi nel post incriminato.

Barbara D’Urso si collega spesso con la casa del reality show e ha avuto modo di discutere nei suoi salotti tv con i precedenti concorrenti del programma e con le persone a loro vicine.

Se Elenoire Ferruzzi dovesse essere confermata come concorrente o ospite del programma verranno menzionate le sue vecchie ruggini con la D’Urso? Al momento la questione non ha ricevuto conferme e del resto ancora non è certo che Elenoire sarà nel reality show condotto da Signorini (dove comunque entreranno 9 nuovi vip a causa del prolungamento del programma).