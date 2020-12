Nella casa del Grande Fratello Vip 5 un concorrente ha confessato di essersi invaghito di Tommaso Zorzi: di chi si tratta?

Nelle scorse settimane Tommaso Zorzi aveva chiesto ad Alfonso Signorini di mandargli nella Casa del Gf Vip un ragazzo gay. La sua richiesta verteva sulla possibilità di avere un nuovo compagno con cui parlare oppure anche provare a far crescere qualcosa di più di un’amicizia.

Il conduttore aveva promesso all’influencer che entro la fine dell’anno sarebbe arrivato un ragazzo per lui. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle ultime ore, nella magione romana c’è già un concorrente invaghitosi di Tommy. Ma di chi si tratta?

Ebbene, poche ore fa Giacomo Urtis ha confessato a Selvaggia Roma di essersi preso una cotta per Tommaso. Il chirurgo dei Vip ha inoltre chiesto alla gieffina di non spifferare questa sua confessione in giro.

Urtis si è preso una cotta per Tommaso Zorzi #gfvip pic.twitter.com/mHw6CFVMPV — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 4, 2020

Continuando a parlare del suo interessamento per Zorzi nonché di quello di Selvaggia per Pretelli, il medito ha inoltre precisato: “La settimana prossima cambierà tutto. Per te si smuoverà qualcosa, visto che lei uscirà, per me non so“.

Ovviamente Urtis si riferiva al fatto che Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandoneranno il reality. Del resto c’è da ammettere che Selvaggia non è proprio la persona giusta a cui chiedere di mantenere un segreto… Dopo la confessione di Giacomo, infatti, l’influencer ha rivelato tutto quanto a Dayane Mello, costringendo il dottore a ritrattare.