Elisabetta Gregoraci sfoggia spesso al Gf Vip degli stivali bassi che somigliano a delle sneakers: quanto costano le speciali calzature?

Abituati a vederla sempre con degli outfit impeccabili durante le dirette del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha lasciato decisamente di stucco i tanti fan del programma per via di una particolarissima calzatura. Spesso al centro dell’interesse per i suoi abiti griffati e gli accessori di super lusso, l’ex moglie di Flavio Briatore si è dimostrata una delle rivelazioni del reality di questa edizione 2020.

Sempre al centro dei gossip della Casa, la showgirl si è fatta conoscere rivelando lati nascosti del suo carattere nonché alcuni dettagli della sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci: i costosi stivali

Le dirette serali del popolare programma di Canale 5 non sono ad ogni modo per lei l’unica occasione di sfoggiare completi e accessori alla moda. Di recente, per esempio, abbiamo visto la conduttrice di Battiti Live indossare stivali Givenchy da 1500 euro per un semplice aperitivo con i suoi coinquilini.

Spesso, poi, EliGreg si copre le spalle con un prezioso cardigan in cashmere dal costo di circa 2300 euro firmato Alanui.

Tuttavia l’accessorio preferito di Elisabetta Gregoraci sembra essere un particolarissimo paio di scarpe da cui non si separa mai. La gieffina le indossa infatti molto spesso durante il giorno, probabilmente proprio per via della loro comodità. Si tratta nella fattispecie di stivali-sneakers senza tacco alto e con la suola in gomma, il cui prezzo pare aggirarsi intorno ai 1700 euro circa.

Le speciali scarpe sono un modello dello stilista Rick Owens, apparse per la prima volta sulla passerella autunno/inverno 2014-2015.