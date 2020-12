Live – Non è la D’Urso prolungato fino al 20 Dicembre

Barbara D'Urso continuerà ad essere in onda fino al 20 Dicembre.

Barbara D’Urso, con le sue trasmissioni televisive, come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, riesce a conquistare i telespettatori, che nel corso degli anni sono sempre più fedeli. Il successo delle sue trasmissioni è unico e la conduttrice si conferma uno dei volti più amati della televisione.

Live – Non è la D’Urso prolungato

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, 4 dicembre 2020, Barbara D’Urso, durante la chiusura, ha annunciato che l’azienda Mediaset le ha chiesto di prolungare di una puntata la trasmissione Live – Non è la D’Urso. I telespettatori potranno avere la compagnia della conduttrice fino al 20 dicembre. Il programma in realtà si doveva fermare domenica 13 dicembre, per lo stop delle feste natalizie, e riprendere il 10 gennaio.

Mediaset, visto il grande successo, ha deciso di allungare la messa in onda, aggiungendo una puntata. La risposta di Barbara D’Urso è stata positiva.

Pomeriggio 5 terminerà il 18 dicembre, per poi riprendere il 7 gennaio, mentre Domenica Live si fermerà il 13 dicembre, per riprendere il 10 gennaio insieme a Live. Domenica 6 gennaio, nella trasmissione che andrà in onda in prima serata, saranno ospiti Gabriel Garko e Manuela Arcuri, che faranno chiarezza su alcune situazioni che li riguardano.

Ci sarà anche il confronto tra Paolo Brosio e la fidanzata e saranno presenti anche Barbara Bouchet, Cristiana Sinatra, Diego Maradona Junior e molti altri ospiti. Live – Non è la D’Urso è un programma di grandissimo successo, molto amato dal pubblico, che sarà sicuramente felice di poter vedere una puntata in più.