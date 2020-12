Dopo la bufera per i presunti voti dall'estero al GF Vip, Alfonso Signorini ha deciso di chiarire la situazione.

Il Grande Fratello Vip è stato travolto da una vera e propria bufera a causa dei presunti voti “dall’estero” che avrebbero portato in testa alcuni concorrenti della casa. Solo i residenti in Italia possono vociare, ma l’impennata di voti a favore di Rosalinda e Dayane hanno insospettito i fan del programma: a fornire delucidazioni è stato il conduttore Alfonso Signorini.

I voti dall’estero al GF Vip

Durante queste settimane in tanti si sono scagliati contro il GF Vip per la presunta votazione di massa giunta dal Brasile a favore di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, diventate grandi amiche proprio nella casa del reality show. Nonostante sia noto che possano votare solo i residenti in Italia, il conduttore del programma ha spiegato minuziosamente quali sarebbero le regole previste per il televoto:

“Naturalmente questa è una questione che non riguarda me ma riguarda la produzione, però mi è stato detto che mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti in Italia, le votazioni su internet sono libere a tutti.

Non ho aggiornamenti in tal senso, perciò non so se ci siano delle differenze rispetto a quando ho sollevato la questione qualche mese fa”, ha rivelato Signorini. Dunque non ci sarebbero irregolarità nelle votazioni riguardanti Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (che attualmente hanno superato persino Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando). Nella casa del GF Vip intanto, Maria Teresa Ruta ha svelato quello che secondo lei sarebbe il vincitore di questa quinta edizione dello show.