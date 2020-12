GF Vip, Maria Teresa Ruta: “Noi sappiamo chi è il vincitore”

Maria Teresa Ruta ha consolato Stefania Orlando e le ha detto di continuare a sostenere il vincitore di questa quinta edizione dello show.

Nella casa del GF Vip Stefania Orlando è scoppiata in piangere dopo lo scontro avuto in diretta con Rosalinda e Dayane. A consolarla ci ha pensato Maria Teresa Ruta, che le ha detto di continuare a sostenere quello che secondo lei sarà il probabile vincitore di questa quinta edizione.

GF Vip, Maria Teresa: la confessione

Maria Teresa Ruta ha consolato Stefania Orlando dopo l’acceso scontro da lei avuto in diretta tv con le colleghe Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. La conduttrice ha affermato che Stefania non deve preoccuparsi e che il GF Vip sarebbe solamente un gioco, a seguire le ha suggerito – come lei – di continuare a sostenere quello che probabilmente sarà il vincitore di questa quinta edizione del reality show: Tommaso Zorzi.

“C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima“, ha affermato Maria Teresa. Sui social la vicenda ha creato un dibattito tra i fan e in molti si sono complimentati per le parole della showgirl nei confronti della collega.

Zorzi sarà davvero il vincitore di questa quinta edizione? Durante queste settimane al GF Vip entreranno nuovi concorrenti (anche per via del ritiro di alcuni personaggi a causa del prolungamento dello show fino a febbraio). Per sapere chi arriverà in finale, purtroppo, bisognerà attendere.