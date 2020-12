Stefania Orlando è stata difesa da Simone Gianlorenzi dopo lo scontro avuto con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando, ha preso le difese della conduttrice via social dopo l’acceso scontro da lei avuto in diretta con Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Simone Gianlorenzi difende Stefania Orlando

Nella diretta del 7 gennaio al Grande Fratello Vip Stefania Orlando è stata attaccata dalle altre concorrenti del reality show, che le hanno dato della “falsa” e della “pettegola”.

La conduttrice è scoppiata a piangere per quanto affermato dalle colleghe e si è sfogata con Maria Teresa Ruta per quanto accaduto. Intanto da casa il suo compagno, Simone Gianlorenzi, non ha perso come sempre occasione per prendere le sue difese attraverso i social, e dopo aver pubblicamente attaccato Patrizia De Blanck ha scritto in un Tweet: “Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone…”.

Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo ❤️Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone.

Non sto parlando del televoto. #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 8, 2020

Nella casa del reality show Stefania Orlando ha sicuramente stretto maggior rapporto con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Secondo la showgirl proprio il giovanissimo influencer sarebbe il possibile vincitore di questa quinta edizione del reality e per questo ha chiesto a Stefania Orlando di continuare a offrirgli il suo sostegno come ha fatto da quando è entrata nella casa di Cinecittà.