Valerio Staffelli in ospedale: consegna il tapiro e viene investito

La consegna del Tapiro d’oro a Roberto Bolle non è finita nel modo migliore per l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, che è finito in ospedale. L’incidente ha causato un piede rotto all’inviato, che è stato investito proprio durante la consegna di questo tapiro.

Valerio Staffelli in ospedale

Valerio Staffelli è finito all’ospedale Gaetano Pini di Milano dopo essere stato investito da un taxi. Tutto è iniziato quando l’inviato di Striscia la Notizia è partito alla ricerca dell’Étoile Roberto Bolle.

La consegna del Tapiro d’oro al ballerino era causata da un balletto trasmesso su Rai Uno il 7 dicembre, in occasione della riapertura della Scala di Milano. Quell’esibizione è stata fatta passare come qualcosa di inedito, ma in realtà si trattava semplicemente del montaggio di una precedente esibizione che era stata registrata a New York. Questo è stato il motivo per cui Valerio Staffelli è partito alla ricerca di Roberto Bolle.

Ha cercato di avvicinare il ballerino fuori dagli studi della Rai, lo ha seguito fino all’ingresso della sua abitazione ma è stato immediatamente bloccato dal portinaio che lavora nel suo palazzo. Qualche istante dopo, il taxi su cui viaggiava proprio Roberto Bolle, è salito improvvisamente sul marciapiede e ha schiacciato con una ruota il piede di Valerio Staffelli. “Mi ha rotto il piede signor Bolle” ha gridato l’inviato di Striscia la Notizia, che è stato poi portato in ospedale in codice giallo, mentre il ballerino ha continuato a nascondersi e a non presentarsi neppure dopo l’arrivo dell’ambulanza.