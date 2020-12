Flavio Briatore ha anche una figlia famosa: chi è

Flavio Briatore ha avuto un'altra bellissima figlia da una donna molto famosa.

Negli ultimi mesi, a causa della partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, si è parlato molto spesso di Flavio Briatore, suo ex marito. I due hanno un figlio, Nathan Falco, e proprio per amore suo continuano a mantenere un rapporto buono e a considerarsi una famiglia.

Non è, però, l’unico figlio di Briatore.

La figlia di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip proprio per tornare dalla sua famiglia e riabbracciare il figlio avuto con l’imprenditori. Nelle ultime ore, però, ha iniziato a circolare in rete una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Coloro che pensavano che Nathan Falco fosse l’unico figlio di Flavio Briatore si sbagliano, perché in passato avrebbe avuto un’altra figlia, di cui ha preferito non parlare in nessuna occasione.

L’imprenditore ha avuto una figlia con una top model bellissima e tra le più famose del mondo, con cui ha avuto una relazione molto importante. Stiamo parlando di Heidi Klum, modella tedesca che è stata legata per diverso tempo a Briatore, prima del suo matrimonio con la Gregoraci. La figlia si chiama Leni ed è bellissima come la mamma.

Nathan Falco, a quanto pare, avrebbe una sorella maggiore, che è la copia perfetta di mamma Heidi Klum.

Nel 2004, dalla relazione tra Briatore e la modella, è nata a New York Helene Boshoven Samuel (Leni), che in seguito è stata adottata dall’ex marito di Heidi Klum, ovvero il cantante Seal. Secondo le indiscrezioni, l’imprenditore non vedrebbe spesso Leni, ma nonostante questo il loro rapporto e quello con il padre adottivo sembra essere buono. Leni è una ragazza davvero stupenda, bionda, con gli occhi azzurri e tanto simile alla mamma.

Su Instagram ha deciso di chiamarsi Leni Klum, prendendo il cognome di sua madre, con cui ha preparato uno shooting fotografico a due davvero meraviglioso. La ragazza ha deciso di seguire le orme della mamma ed entrare nel mondo della moda.