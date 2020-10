Durante la diretta della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha rivelato di aver sognato il suo ex marito

Nel corso della quattordicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore, Alfonso Signorini, ha parlato del rapporto che si è instaurato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, con la showgirl che ha confessato di aver sognato Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci sogna Flavio Briatore

Durante la diretta della quattordicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha rivelato di aver sognato il suo ex marito. A tal proposito ha dichiarato: “L’ho sognato Flavio, lo sogno tutti i giorni. Mi capita di sognarlo sempre, anche l’altro ieri l’ho sognato!”.

A quel punto Signorini è intervenuto: “Sarà contento Pierpaolo di sapere che di notte sogni Briatore”, con l’ex velino che dal suo canto ha replicato: “Ma già lo sapevo, me l’aveva già detto! Ho avuto il tempo di sfogare!”.

Signorini, quindi, conclude: “Avete tanti segreti eh insieme!”.

Antonella Elia su Flavio Briatore

Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci, in stanza led ,una sorpresa della sorella e in seguito ha confessato di aver sognato in questi giorni l’ex marito, Flavio Briatore. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Antonella Elia che ha esclamato: “È bello sognare, ma non lui, è brutto“.