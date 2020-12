Stash e Giulia Belmonte genitori: nessun matrimonio in vista

Il cantante dei The Kolors e la sua compagna sono appena diventati genitori e non hanno intenzione di sposarsi.

Un momento davvero magico nella vita di Stash, leader dei The Kolors ed ex allievo e professore della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è diventato papà da pochissimo ed è sempre più innamorato della sua compagna Giulia Belmonte.

La nascita della piccola Grace ha completato la famiglia.

Stash e Giulia Belmonte

Stash e Giulia Belmonte sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e hanno parlato della loro storia d’amore e della nascita della loro piccola Grace.

La coppia è apparsa più felice che mai, visto che è un momento davvero molto magico nella loro vita. “Mi reputo un bravo papà, almeno in questa prima settimana” ha dichiarato Stash. La piccola Grace ha portato una grande gioia e tantissimo amore e sta facendo trascorrere le prime notti in bianco alla sua mamma e al suo papà. Il cantante è molto dolce nei confronti della sua compagna, che ha spiegato che ogni volta che lei si sveglia di notte per prendersi cura della bambina lui si sveglia con lei e le sta accanto a guardarla.

Silvia Toffanin, vedendoli così felici e così completi, ha chiesto loro se hanno intenzione di coronare anche il sogno di un matrimonio. In realtà, la coppia non sembra molto propensa all’idea di sposarsi. “Non sono tanto fan del matrimonio. Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento. So che sembra stia dicendo una cosa di estremamente negativo, ma quello che ci è accaduto con Grace, la natura che ci ha fatto questo regalo e ci dice in un certo senso che siamo fatti l’uno per l’altro, è quello il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia.

Magari tra dieci anni dico di sì. La festa del matrimonio mi piace, però” ha spiegato Stash, che per il momento è felice così. “Non mi piacciono nemmeno le feste” ha risposto Giulia, ridendo. “Qua si vede l’origine napoletana e quella pescarese” ha aggiunto Stash, scherzando.