Arrivato da pochissimo nella casa del Gf Vip, Filippo Nardi ha già litigato con Adua Del Vesco ed è stato messo a tacere da Pierpaolo Petrelli

Già noto in quanto concorrente del Grande Fratello 2 del 2001, Filippo Nardi è entrato da pochi giorni a far parte della quinta edizione del format dedicato ai Vip. A pochissime ore dal suo nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia, sono del resto già sorti i primi attriti tra gli inquilini più “vecchi” e le new entry.

Nello specifico, Filippo insieme a Samantha De Grenet hanno preso l’iniziativa di pulire tutta la casa, commentando senza troppi problemi che la magione era alquanto sporca. Ecco però che uno dei Vipponi non ha accettato questa loro recriminazione, apostrofando Nardi con parole di fuoco.

Pierpaolo contro Filippo

Il Vip in questione è stato Pierpaolo Petrelli, che all’uscita poco carina di Filippo gli ha domandato chi glielo avesse ordinato, prendendo le difese di Rosalinda Cannavò.

Nardi è del resto entrato nella casa del Gf Vip non propriamente in punta di piedi. Le voci su una possibile breve liaison con Elisabetta Gregoraci erano emerse già in puntata, non appena il conte era entrato in gioco. Sarà stato questo a contribuire a scatenare le ire di Pierpaolo?

Ne sapremo sicuramente di più nella prossima diretta di lunedì 14 dicembre, quando di certo la questione verrà affrontata da Alfonso Signorini insieme ai diretti interessati.

Resta chiaro, ad ogni modo, che dopo l’uscita della Gregoraci, Pierpaolo sembra davvero aver ritrovato il suo carattere. Quali sorprese ci riserverà ancora l’ex Velino nelle prossime settimane prima della puntata finale del Gf Vip 5?