GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il bacio a Pierpaolo: “Ho dovuto farlo”

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e per la prima volta ha rivelato una scomoda verità riguardo al suo chiacchierassimo bacio con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci: il bacio a Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci ha definitivamente concluso la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e ha fatto ritorno da suo figlio, Nathan Falco.

La showgirl ha stretto un profondo legame d’amicizia con Pierpaolo pretesi all’interno del reality show, e a tutti è sembrato evidente che tra i due potesse esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Ora che la showgirl ha lasciato il reality show sembra essersi fatta sfuggire la sua personale verità a proposito del bacio scambiato con Pierpaolo al GF Vip, e che sarebbe stato da lei dato unicamente per gioco:

“Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione.

Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”, ha ammesso l’ex moglie di Briatore. Pierpaolo come prenderà il suo commento sulla vicenda? Più volte nella casa del GF Vip l’ex velino si era confessato a cuore aperto con Elisabetta rivelandole i suoi sentimenti.

La showgirl ha più volte specificato di non voler avere una liaison difronte alle telecamere, e in tanti si chiedono se lei e Pierpaolo si vedranno ancora quando lui lascerà il programma.