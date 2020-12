Gf Vip: Elisabetta Gregoraci abbandona. Perché è ancora nella casa?

La concorrente, a differenza dei compagni, ha avuto la possibilità di rimanere ancora un po' all'interno del tugurio.

Elisabetta Gregoraci, dopo tante riflessioni, ha deciso di lasciare ufficialmente il Grande Fratello Vip. A differenza dei suoi compagni, però, ha avuto la possibilità di rimanere nel tugurio con Pierpaolo Petrelli fino a lunedì. Il GF Vip ha pensato di dar loro modo di chiarire il loro rapporto particolare.

Elisabetta Gregoraci abbandona il GF Vip

“Con grande onestà ti dico che questa è stata un’esperienza pazzesca, ma sono 85 giorni che non vedo mio figlio. La mia esperienza si interrompe qui perché Nathan ha bisogno di me io ho bisogno di lui” ha spiegato Elisabetta Gregoraci.

Alfonso Signorini, però, ha voluto parlarne faccia a faccia, nel tentativo di convincerla, per questo la concorrente è andata in studio. Il conduttore le ha fatto notare che ormai si tratterebbe di stare in casa solo un altro mese e mezzo. “Ho ancora delle energie, non sono scarica, sento di poter dare qualcosa. Mi sento ancora più forte. Per me è tutto innaturale, io quando ho iniziato credevo di restare 15 giorni al massimo, credimi che vado a letto e penso a Nathan, vado in bagno e piango pensando a lui.

Ci sono delle cose che tornano indietro, io i natali con mia mamma me li ricordo tutti, io non voglio che lui dica o pensi…mi manca troppo. Non è pensabile per me. Questa è la mia decisione” ha dichiarato la Gregoraci.

La donna vuole trascorrere le feste natalizie con il figlio Nathan Falco, di cui sente la mancanza ogni giorno. A questo punto Alfonso Signorini ha capito la situazione e i suoi sentimenti da mamma e, pur accettando il suo abbandono, ha deciso di farle un’altra proposta sicuramente molto interessante anche per il pubblico.

“Rispetto e approvo la tua scelta che è la scelta di una mamma, guardando al futuro secondo me farebbe bene a te e Pierpaolo avere un giorno di confronto in tugurio” ha dichiarato Signorini. La Gregoraci ha accettato la proposta, per cui la risposta definitiva arriverà lunedì.