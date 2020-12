Antonella Elia ha svelato i motivi che l'avrebbero spinta a dire per sempre addio a Pietro Delle Piane.

Dopo i recenti tira e molla col fidanzato Pietro Delle Piane, Antonella Elia ha svelato i motivi che l’avrebbero portata a lasciare definitivamente l’attore.

Antonella Elia e Pietro: i motivi della rottura

Dopo l’avventura (finita male) a Temptation Island, Antonella Elia aveva deciso di dare un’altra possibilità a Pietro Delle Piane, ma a quanto pare la liaison tra i due stavolta sarebbe naufragata in maniera definitiva.

La showgirl ha confessato che Pietro non avrebbe superato la prova a cui lei lo avrebbe sottoposto, e inoltre ha dichiarato che le avrebbe spezzato il cuore: “Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili”, ha affermato la showgirl.

Per quanto riguarda il futuro però, la showgirl non escluderebbe un possibile ritorno di fiamma: “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”, ha ammesso. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero lasciati al culmine di una violenta lite e addirittura le forze dell’ordine sarebbero state avvistate mentre scortavano il fidanzato della showgirl fuori da casa sua. In seguito Pietro Delle Piane aveva smentito la notizia affermando che ad allertare la polizia sarebbe stata una chiamata Sos del suo iPhone, caduto accidentalmente durante la lite. Antonella Elia non ha fornito conferme in merito alla vicenda.