Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati e, durante il loro ultimo litigio, sarebbe addirittura intervenuta la polizia.

Dopo numerosi tira e molla Antonella Elia ha scelto di mettere definitivamente fine al suo rapporto con Pietro Delle Piane, che invece – al salotto tv di Live – Non è la D’Urso – ha confessato di non essersi arreso all’idea di tornare insieme alla showgirl.

Una testimone ha svelato in diretta tv un misterioso retroscena sulla loro ultima lite.

Antonella Elia e Pietro: la lite e la polizia

La relazione tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane è stata intervallata da numerosi tira e molla, liti e recriminazioni in diretta tv. Stavolta la showgirl ha annunciato che la storia tra lei e Pietro sarebbe definitivamente naufragata, mentre lui ha dichiarato a Live – Non è la D’Urso di essere ancora innamorato di lei.

Una testimone ha svelato proprio al salotto tv della conduttrice un retroscena inaspettato su quella che sarebbe stata l’ultima lite avuta dalla coppia: dopo il litigio sarebbero state allertate le forze dell’ordine, forse proprio per via dei rumori e delle grida provenienti dall’appartamento della showgirl. Pietro Delle Piane ha smentito la notizia affermando: “Gli Iphone quando prendono una forte botta vanno in SOS e arriva la polizia”.

La sua risposta non ha convinto la conduttrice né gli opinionisti presenti in studio e non è detto che Antonella Elia non prenda prossimamente parola in merito alla vicenda. Per il momento sembra che la showgirl sia convinta della sua decisione, nonostante in molti – dopo la sua partecipazione con Pietro a Temptation Island – le avessero già suggerito di non tornare insieme al fidanzato.