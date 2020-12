Questo venerdì sera la gara di share è stata vinta ufficialmente dalla conferenza stampa del premier sulle nuove regole per il Natale.

Il 18 Dicembre è stato un venerdì sera diverso dal solito, perché è stato annunciato il nuovo Dpcm natalizio firmato dal Premier Giuseppe Conte. Questo ha completamente stravolto lo share della serata, che in questa occasione ha visto la vittoria della conferenza stampa invece che di uno dei soliti programmi televisivi.

Ascolti tv 18 Dicembre

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 18 Dicembre sono andati bene, ma hanno avuto un vincitore inaspettato. Si è trattato di un venerdì sera diverso dal solito, perché tutti stavano aspettando l’annuncio del nuovo Dpcm natalizio di Giuseppe Conte, andato in onda su Rai1. La conferenza stampa, andata in onda dalle 21.41 alle 21.53, ha incollato allo schermo 5.776.000 telespettatori, pari al 20.9% di share. A seguire, sempre su Rai1, è andato in onda The Voice Senior, che è stato scelto da 3.730.000 telespettatori, pari al 19.2% di share. Al terzo posto il Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale5, che ha conquistato 3.379.000 telespettatori, per uno share del 18.7%.

Food Revolution-Il futuro del cibo, in onda su Rai2, ha conquistato 746.000 telespettatori, per uno share del 3.2%. Su Rai3 è andato in onda il film Qualunquemente, che ha conquistato 1.070.000 telespettatori, per uno share del 4.1%. Su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il confine, che ha intrattenuto 1.170.000 telespettatori, per uno share del 5.5%. Anche i canali televisivi secondari hanno avuto uno share nella media. Propaganda Live, su La7, ha conquistato 2.037.000 telespettatori, per uno share del 7.5%. L’Ottava Nota-Boychoir, su TV8, ha conquistato 320.000 telespettatori, per uno share dell’1.4%. Sul Nove, I migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 621.000 telespettatori, per uno share del 2.4%.