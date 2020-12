Al Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha confessato di essere delusa dal comportamento di Mario Ermito nei suoi confronti.

Sonia Lorenzini ha ammesso di essere rimasta stupita dal comportamento di Mario Ermito, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip che le avrebbe inviato dei messaggi l’estate scorsa.

Sonia Lorenzini e Mario Ermito: il gossip

Quando Mario Ermito è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini ha confessato che in passato tra loro due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi e che, a suo avviso, il gieffino avrebbe tentato di corteggiarla (invano, perché lei avrebbe sempre declinato i suoi inviti).

Mario Ermito è entrato come nuovo concorrente del reality show ma non ha menzionato la vicenda né ha dato segno di essere attratto da Sonia, cosa di cui lei è rimasta stupita: “Il suo approccio qua ad oggi non mi piace. Anche perché come ha scritto sui social a me, potrebbe averlo fatto anche con altre”, ha dichiarato l’influencer.

La questione verrà affrontata durante la diretta? Al momento Sonia non ha affrontato faccia a faccia Mario Ermito, e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà un’ulteriore seguito. Nel frattempo sembra che Dayane Mello abbia colto la palla al balzo e, dopo la confessione di Dayane, ha instillato in Mario l’idea di farle delle avances: tra i due accadrà davvero qualcosa? Al momento il gieffino ha confessato a Cecilia di essere uscito da una relazione importante durante un anno e che lui credeva essere quella giusta per lui. “Pensavo fosse la donna della mia vita”, ha confessato per la prima volta nella casa del reality show.