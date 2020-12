Gf Vip, messaggi tra Sonia e Mario Ermito ma lei le da il due di picche.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono entrati nella casa quattro nuovi concorrenti, pronti a scardinare gli equilibri degli ultimi mesi. Tra questi, anche l’attore Mario Ermito. Nel corso della puntata, però, è emerso che il bel pugliese aveva già qualche conoscenza all’interno del loft di Cinecittà.

In particolare, Mario, nei mesi scorsi aveva cercato di approcciare con l’influencer ed ex tronista Sonia Lorenzini. I due avevano parlato di una semplice conoscenza, ma senza aver specificato, però, di che tipo. È stato Giornalettismo e Gabriele Parpiglia a portare alla luce la realtà di questa storia. Dai messaggi, infatti, emerge chiaramente un tentativo di corteggiamento da parte di Mario per la bella Sonia.

I messaggi tra Sonia e Mario

Dal testo, Sonia sembrerebbe essere non interessata al corteggiamento di Ermito. “Per me è un periodo particolare…. ho bisogno delle mie tempistiche per ripartire”, ha scritto lei, probabilmente per prendere le distanze. Ermito, nonostante ciò, però, non molla il colpo e cerca di mettersi nelle grazie della Lorenzini. “Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale… non precluderti la possibilità di conoscermi in questo periodo particolare della tua vita. Il cambiamento è una condizione mentale normale che viviamo o abbiamo vissuto tutti”. Non è finita qui. Mario ha anche cercato un approccio più fisico con la ragazza, tanto che la invita anche a Roma da lui. “Buongiorno, ti ho sognata… finalmente nel sogno c’eravamo incontrati… ho preso casa a Roma…. se ti proponessi weekend ? “. Ora resta da capire come i due approcceranno dentro la casa del Grande Fratello Vip.