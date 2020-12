Pierpaolo e Ariadna Romero ancora innamorati? Lei commenta

Pierpaolo Pretelli prova ancora dei sentimenti per Ariadna Romero? La risposta della modella.

Pierpaolo Pretelli prova ancora qualcosa per Ariadna Romero? L’ex velino ha mostrato più volte durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di provare ancora qualcosa per la sua ex, che ha commentato la questione.

Pierpaolo e Ariadna ancora innamorati?

Quella tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è stata una storia d’amore intensa e passionale, coronata dall’arrivo del piccolo Leonardo e conclusasi pacificamente proprio per il bene del bambino. Mentre Pierpaolo ha trascorso del tempo nella casa del Grande Fratello Vip l’ex compagna gli ha fatto una sorpresa entrando nel reality show per salutarlo, e i due si sono più volte dedicati parole d’affetto pur essendosi lasciati ormai da tempo. Mentre qualcuno dei fan ha avanzato l’ipotesi che tra i due potesse esserci ancora amore, Ariadna ha deciso di mettere a tacere tali voci: “Pier non è innamorato di me, è solo tanto confuso. Sono un pilastro nella sua vita. Io non sono la sua ex e basta, sono la madre di suo figlio, come lui è il padre di Leo. Questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male, come con Elisabetta, magari ripensa a questo. Quindi penso di dirti che secondo me c’è tanto bene, ma non prova amore adesso”, ha confessato.

Dopo che Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, qualcuno ha ipotizzato che potesse nascere qualcosa tra il gieffino e Giulia Salemi, ma Pierpaolo ha anche confessato che dopo la storia d’amore con Ariadna avrebbe un blocco con le donne.