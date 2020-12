GF Vip, Pierpaolo Pretelli in lacrime: “Ho un blocco con le donne”

Pierpaolo Pretelli si è sfogato con gli altri concorrenti del GF Vip svelando di aver problemi con le donne.

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime parlando di Elisabetta Gregoraci e dei suoi problemi con le donne. L’ex velino ha confessato di non riuscire ad avere storie durature.

Pierpaolo Pretelli in lacrime: i motivi

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli non è riuscito a trattenere le lacrime difronte agli altri concorrenti.

L’ex velino, che ha da poco affrontato l’addio di Elisabetta Gregoraci al programma, ha affermato che con lei aveva provato dei veri sentimenti e che avrebbe problemi ad avere storie durature con le donne: “Con Elisabetta ho provato con Elisabetta le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un blocco”, ha dichiarato l’ex velino, affermando anche che l’ultima storia importante da lui avuta sarebbe stata quella con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo.

I due, a detta di Pierpaolo, si sarebbero lasciati mentre erano ancora innamorati. Di recente l’ex fidanzata di Pierpaolo è entrata al GF Vip per avere un chiarimento con lui e a seguire Ariadna ha anche confessato di esser stata contatta privatamente proprio da Elisabetta Gregoraci, con cui Pierpaolo ha stretto un profondo legame nella casa del reality show. Purtroppo tra i due non è sbocciata alcuna liaison, ma Elisabetta ha fatto i suoi migliori auguri a Pierpaolo per l’esperienza al GF Vip.