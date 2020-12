Mario Ermito si è sfogato con Rosalinda Cannavò, che secondo lui avrebbe parlato del suo interesse nei suoi confronti a Sonia Lorenzini.

Al Grande Fratello Vip Mario Ermito ha affrontato Rosalinda Cannavò senza esclusione di colpi. Secondo l’attore infatti sarebbe sua la colpa della nomination da parte di Sonia Lorenzini.

Mario Ermito contro Rosalinda Cannavò

In passato Mario Ermito sarebbe stato attratto da Rosalinda Cannavò, all’epoca rimasta single dopo un periodo di crisi vissuto col fidanzato, Julian Condor.

A seguire Ermito avrebbe avuto però anche uno scambio di messaggi con Sonia Lorenzini, che a quanto pare non avrebbe preso bene il fatto che l’attore non le abbia manifestato il suo interesse nella casa del Grande Fratello Vip. Ermito ha detto che probabilmente il fatto che Rosalinda abbia parlato del suo interessamento nei suoi confronti avrebbe infastidito l’amica, Sonia Lorenzini (specie dopo la nomination del 21 dicembre).

“Tu sei fidanzata, non dovrebbe interessarti”, ha detto l’attore riferendosi alla storia tra la Cannavò e Julian Condor (su cui nel frattempo l’attrice ha espresso dei dubbi). Rosalinda a sua volta ha dichiarato di aver frainteso, ma si è anche difesa affermando di non aver rivelato nulla di compromettente a Sonia Lorenzini. Come andranno a finire le cose tra i due? A quanto pare Mario Ermito sarebbe stato fortemente attratto dalla Cannavò, e sembra che dopo il suo ingresso nella casa del GF Vip anche la giovane attrice abbia iniziato a nutrire dei sentimenti visto che, proprio negli ultimi giorni, ha riferito di nutrire dei dubbi riguardanti il fidanzato (che a suo dire sarebbe pronto a giudicarla e che, secondo lei, si troverà difronte una persona diversa quando lascerà la casa del GF Vip).