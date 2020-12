Sonia Lorenzini non ha preso affatto bene la nomination da parte di Rosalinda Cannavò, e le si è scagliata contro.

Nella notte dopo la diretta del 21 dicembre al Grande Fratello Vip è scoppiata una vera e propria lite tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò, tra cui a quanto pare non correrebbe buon sangue.

Sonia Lorenzini contro Rosalinda Cannavò

A quanto pare Sonia Lorenzini non ha preso affatto bene di esser stata nominata da Rosalinda Cannavò, e infatti non gliele ha certo mandate a dire: “Vipera”, ha detto, e ha ancora: “Le sego le gambe a quella”.

A quanto pare Rosalinda l’avrebbe nominata in quanto “nuova concorrente”, così da non dover esprimere il suo voto su uno dei concorrenti che come lei sono entrati fin dall’inizio al GF Vip. La questione non ha convinto Sonia, che invece sosterebbe di esser stata nominata dall’attrice per via del suo rapporto con Dayane Mello (grande amica di Rosalinda Cannavò, che per questo ne sarebbe gelosa). Al momento sulla questione non esistono conferme, ma è fuor di dubbio che tra le due – tra cui già non correva buon sangue – adesso è aperta la guerra.

Sonia Lorenzini si trova anche al centro di una bufera di gossip per quanto riguarda lo scambio di messaggi da lei avuto in passato con Mario Ermito, anche lui nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Uomini e Donne ha espresso le sue perplessità sui conti di Mario, che una volta entrato al Grande Fratello Vip avrebbe smesso di corteggiarla. Tra i due nascerà qualcosa nella casa del reality show? Per il momento sembra che Sonia abbia aperto la guerra con Rosalinda, e chissà se la questione pregiudicherà il suo rapporto con Dayane.