Samantha De Grenet si è lamentata con gli altri concorrenti del GF Vip a proposito dell'atteggiamento di Stefania Orlando nei suoi confronti.

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip non corre buon sangue, e nelle ultime ore le due si sono dichiarate guerra aperta. Samantha De Grenet a seguire si è sfogata con gli altri concorrenti.

Samantha contro Stefania Orlando

Che Stefania Orlando e Samantha De Grenet fossero ai ferri corti è cosa nota, e del resto la stessa Orlando ha mandato la De Grenet in nomination aumentando il dissapore che già si era creato con la showgirl all’interno della casa. Nelle ultime ore sempre Stefania Orlando si sarebbe infuriata con Samantha quando lei avrebbe comunicato di voler lavare le teglie usate per cucinare in un secondo momento. La Orlando le ha intimato di rispettare le regole comuni lavando i piatti subito, ma Samantha non c’è stata e a seguire si è sfogata con gli altri concorrenti.

“Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene”, ha tuonato la showgirl, e ha aggiunto: “Io ho mio figlio che mi guarda da casa”.

Samantha De Grenet: “io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene.”#GFVIP pic.twitter.com/mhDEnvOM8q — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Qualche tensione tra le due si era creata fin dall’ingresso della De Grenet nello show, quando Stefania si era lamentata con gli altri concorrenti per le domande indiscrete che lei le avrebbe rivolto a proposito del suo ex marito, Andrea Roncato.