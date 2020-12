Non corre buon sangue tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet al GF Vip: le due se ne sono dette di tutti i colori.

La tensione è sempre più palpabile tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto un acceso battibecco e a seguire la Orlando si è sfogata contro gli altri concorrenti.

Stefania Orlando contro Samantha

Non corre buon sangue tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nella Casa del Grande Fratello Vip, e già una volta la compagna di Simone Gianlorenzi si era sfogata con gli altri concorrenti lasciando intendere quanto secondo lei la De Grenet fosse indelicata. Nelle ultime ore le due hanno avuto un acceso battibecco dopo che la produzione del programma gli ha chiesto di scrivere su dei cartoncini chi, tra i nuovi concorrenti, fosse per loro il meno gradito.

“Come se votassi Tommy perché cammina meglio di me sui tacchi…”, ha dichiarato Stefania Orlando sarcastica nei confronti della compagna, che a sua volta ha replicato: “Non mi devi mica copiare le idee…” Stefania allora ha risposto offensiva: “E mica sono parac**a come te!” e a seguire si è sfogata con gli altri concorrenti. “Alla terza volta…Poi vedi…Io aspetto comunque…”, ha dichiarato la conduttrice lasciando intendere di essere pronta a litigare con Samantha. Come andrà a finire tra le due? A quanto pare fin dall’ingresso della De Grenet nella casa del GF Vip tra le due non sarebbe corso buon sangue. Stefania Orlando non avrebbe gradito alcune delle domande (a suo dire indiscrete) che la showgirl le avrebbe fatto a proposito del suo ex marito, Andrea Roncato.