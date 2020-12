Salvo Veneziano ha accusato Filippo Nardi di aver fatto delle avances esplicite a sua moglie Giusy.

Salvo Veneziano ha gettato delle pesanti accuse contro Filippo Nardi, come lui squalificato dal Grande Fratello Vip. Il pizzaiolo se l’è presa anche con Francesco Oppini, che invece non sarebbe stato squalificato pur avendo pronunciato frasi sessiste.

Salvo Veneziano contro Filippo Nardi

Filippo Nardi è stato squalificato per le sue frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta e le altre concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Salvo Veneziano, squalificato dalla precedente edizione del reality show per motivi identici, si è scagliato contro Nardi affermando che durante una cena fatta insieme a Roma, il conte avrebbe fatto delle avances a sua moglie Giusy Merendino: “Lui la conosceva. Finiamo di cenare, siamo davanti alla porta del ristorante e io ero davanti Filippo. Mi sono spostato due metri e lui si avvicina quasi viso a viso a mia moglie e gli va a dire di nuovo “Ma scusa in che camera sei? Dai perché stanotte non dormi con me?””, ha dichiarato Salvo. Nardi replicherà?

L’ex gieffino si è scagliato anche contro Francesco Oppini che, a suo dire, non sarebbe stato squalificato dal reality show solo perché in confidenza con Alfonso Signorini: “Ha detto parole pesantissime, ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, lì mi sono sentito molto offeso, “No ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che con la tua donna ti comporti bene”. Perché invece io come mi comporto con la mia donna?”, ha affermato Salvo. La questione aveva generato un putiferio in rete, dove in molti avrebbero voluto la squalifica immediata di Oppini per quanto da lui affermato al GF Vip.