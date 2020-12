Denis Dosio si è fidanzato con un'ex allieva de Il Collegio? Sui social spuntano indizi.

Denis Dosio si è fidanzato con un’ex alunna de Il Collegio? Il rumor in rete è diventato sempre più insistente con il lancio del nuovo brand d’abbigliamento dell’ex gieffino.

Denis Dosio e l’ex alunna

Secondo i rumor in circolazione Denis Dosio potrebbe avere una liaison con Asia Busciantella, allieva della quarta edizione del reality di Rai 2.

I due infatti sarebbero comparsi insieme in un video promozionale per il lancio del nuovo brand d’abbigliamento di Dosio, e a seguire avrebbero realizzato insieme anche un TikTok.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denis Dosio (@denisdosio)

Per il momento i due non hanno confermato o smentito le voci sul loro conto, ma a giudicare dai video e dalle foto da loro postate sui social ci sarebbe una certa vicinanza tra Denis e Asia.

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5, Dosio sembra aver ripreso i suoi impegni di sempre e inoltre ha lanciato il suo nuovo brand di abbigliamento, che già sembra essere un successone (è andato sold out in poche ore). Asia Busciantella è un noto volto per i telespettatori del piccolo schermo, che già avevano imparata a conoscerla durante la quarta edizione de Il Collegio. I due confermeranno la liaison? Per il momento sui social tutto tace, ma i fan sono impazienti di saperne di più.

Dopo esser rimasto bruciato per la squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini, Dosio avrà finalmente trovato la serenità accanto ad Asia?