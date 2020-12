Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un aereo al GF Vip, e ha creduto che a inviarlo fosse stata Elisabetta. Suo fratello Giulio ha svelato la verità.

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo, che ha creduto essergli stato inviato da Elisabetta Gregoraci. Il fratello dell’ex velino, Giulio Pretelli, ha svelato la verità in merito alla questione.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: l’aereo

“Pierpa, vola solo. Buon Natale, Greg”, era scritto sul messaggio trasportato dall’aereo sopra la casa del Grande Fratello Vip, e che Pierpaolo ha creduto essergli stato inviato da Elisabetta Gregoraci. A quanto pare però, non sarebbe stata l’ex moglie di Briatore a inviare il messaggio, e a rivelare la verità dietro la vicenda c’ha pensato il fratello Pierpaolo, Giulio: “Sono stati i fan a mandarlo”, ha spiegato il fratello del gieffino via social.

Pierpaolo scoprirà la verità? Al momento nella casa del GF Vip l’ex velino sembra pensieroso per il messaggio, che sembrerebbe consigliargli di proseguire la sua esperienza nella casa del reality show “da solo”.

Di recente Pierpaolo sembra essersi avvicinato pericolosamente a Giulia Salemi, mentre fino a quando Elisabetta Gregoraci era stata insieme a lui all’interno della Casa, l’ex velino era evidentemente preso da lei. La showgirl ha specificato di non volere nulla di più che una semplice amicizia da Pierpaolo. Ora che l’aereo da parte dei fan ha creato questo ulteriore equivoco, Pierpaolo accantonerà l’idea di conoscere meglio Giulia? Al momento il GF Vip non ha chiarito la vicenda e i fan sono in attesa di scoprire se l’amicizia tra l’ex velino e la Gregoraci avrà davvero un seguito.