Norma si è trasformata magicamente da insegnante di inglese disoccupata a vera e propria star del web.

In un anno difficile come il 2020, moltissime persone hanno trovato un modo per reinventarsi e per riuscire ad andare avanti nonostante la perdita del lavoro e le tante difficoltà economiche. Una di queste è Norma Cerletti, un’insegnante di inglese di 28 anni che si è trasformata in star del web.

Da insegnante ad influencer

Norma Cerletti, nel 2019, aveva deciso di licenziarsi dal suo lavoro part-time per mettersi in proprio. Dopo pochi mesi, purtroppo, è arrivata la pandemia, che ha portato alla chiusura della scuola e alla cancellazione dei suoi corsi, per cui a marzo 2020 si è ritrovata senza lavoro. “Ero entrata in depressione, ma dopo un periodo di tristezza ho cercato di trovare la forza di reinventarmi e ho aperto il mio canale TikTok.

All’inizio avevo cominciato per gioco, successivamente ho voluto cercare di dimostrare che su social come Tiktok e Instagram si possono offrire anche contributi educativi e non solo giocosi” ha spiegato Norma, che sui social è conosciuta come Norma’s Teaching. La donna aveva voglia di portare qualcosa di diverso sui social network, che fosse più istruttivo ma nello stesso tempo divertente.

Il suo profilo Instagram ha ottenuto 350mila follower, mentre il suo profilo TikTok ha raggiunto i 400mila.

Grazie alla sua notorietà sui social network, Norma è riuscita a vendere più di 6.500 corsi digitali a pagamento, ottenendo un successo incredibile. Yari Brugnoni, fondatore di Ninjalitics ed esperto in analisi di profili social, ha spiegato che “il suo successo è legato al tasso di coinvolgimento e di visualizzazioni del suo profilo. Se paragonati ad influencer come i Ferragnez, Norma ha numeri altissimi“. “Questo successo non è stata una rivincita verso qualcosa o qualcuno, ma un riscatto in quanto adesso riconosco ed è riconosciuto il mio valore” ha spiegato l’insegnante di inglese, che ha finalmente superato il momento difficile causato dal lockdown.