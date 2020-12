Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet: i sondaggi sul televoto del 28 dicembre

Al televoto del 28 dicembre potrebbero vedere la possibile eliminazione dal Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini o Samantha De Grenet.

GF Vip: l’eliminato del 28 dicembre

Mentre i sondaggi della scorsa settimana davano per “sfavorito” Giacomo Urtis, nella puntata del 28 dicembre sembra che i concorrenti ad aver ottenuto meno gradimento da parte dei telespettatori siano Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, che pertanto potrebbero lasciare la casa del reality show.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e infatti per sapere chi tra i concorrenti in nomination dovrà lasciare il programma, bisognerà attendere la diretta.

Sonia Lorenzini nel frattempo è scoppiata in lacrime al GF Vip dopo che la produzione le ha chiesto di preparare la valigia.

A consolarla c’ha pensato Maria Teresa Ruta, avvisandola del fatto che anche lei – così come gli altri concorrenti in nomination – avrebbe preparato la valigia così da essere pronta in caso di eliminazione. Sonia ha detto di non essere pronta a lasciare il reality show, in cui è entrata solo poche settimane fa. Come lei anche Giacomo Urtis e Samantha De Grenet sono tra i nuovi concorrenti del programma: il chirurgo era entrato come guest star, mentre la De Grenet è entrata come nuova concorrente dopo il ritiro di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci per via del prolungamento dello show.