Cecilia Capriotti ha commesso una terribile gaffe al GF Vip insultando I Me contro Te di cui sua figlia è una grande fan.

Al Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti si è lasciata sfuggire una vera e propria gaffe sul duo di Youtubers Me contro te, molto seguiti da sua figlia Maria Isabelle.

Cecilia Capriotti: la gaffe

Cecilia Capriotti si è lasciata sfuggire una gaffe in piena regola al Grande Fratello Vip, dove avrebbe confessato a Samantha De Grenet di non sopportare I Me contro Te alias Luì e Sofì, i due attori che realizzano contenuti per un pubblico di bambini piccoli e tra i cui fan vi è anche sua figlia, Maria Isabelle.

“Lei vuole i Me Contro Te. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ha visto, ma lei vuole i Me Contro Te. Quei due che fanno lo slime e allora le devo comprare lo slime. Mi ha detto ‘mamma compra il bicarbonato!’ perché voleva farlo. Loro fanno vedere che lo slime si fa così, due deficit***i”, ha dichiarato la Capriotti prima di rendersi conto di essere ripresa.

Una volta resasi conto della gaffe Cecilia ha provato ad aggiustare il tiro e ha aggiunto: “Due ragazzi molto bravi”. I Me contro Te replicheranno alle sue parole? Al Grande Fratello Vip anche Samantha De Grenet è finita nell’occhio del ciclone per le frasi pronunciate contro l’influencer Carimadituttoedipiù, che ha chiesto ad Alfonso Signorini la possibilità di un confronto faccia a faccia con la showgirl per quanto da lei affermato sul suo conto.