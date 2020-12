Carlotta Dell’Isola, diventata una delle concorrenti del GF Vip 5 dopo l'esordio a Temptation Island, è parecchio cambiata nel tempo: ecco come

Carlotta Dell’Isola è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Tuttavia il suo successo risale a soli pochi mesi fa, precisamente alla scorsa estate, quando partecipò a Temptation Island insieme al fidanzato Nello. La giovane romana è dunque riuscita a far breccia nel cuore dei telespettatori di Canale 5 in poco tempo, specialmente per la sua simpatia e l’estrema schiettezza.

Molti si sono inoltre incuriositi in merito al suo aspetto fisico. Notando infatti alcune foto di Carlotta su Instagram prima della notorietà televisiva, i cambiamenti sono apparsi alquanto evidenti.

Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio 27 anni addietro e fino a poco tempo fa i suoi obiettivi erano lontani dal mondo dello spettacolo.

Dopo essersi diplomata al liceo socio-pedagocico, l’ex protagonista dell’isola delle tentazioni si è diplomata all’Università Roma Tre. Il suo successo mediatico, come detto, è arrivato abbastanza inaspettatamente con Temptation Island, che le ha dato l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico. Oggi è dunque tra i concorrenti dell’attuale quinta edizione del GF Vip e anche nelle Casa di Cinecittà si sta facendo notare per la sua simpatia.

Da sempre stata abituata a vivere nel lusso, Carlotta è figlia dell’amministratore della Udi Yatch, una nota società operativa nel brokeraggio nautico. Lei, ad ogni modo, non ha mai ostentato il proprio benessere economico, tanto che prima del suo debutto sul piccolo schermo lavorava presso un outlet della sua città.