Carlotta Dell'Isola, ormai confermata come nuova concorrente del Gf Vip, ha sollevato dubbi nella sua ex collega Sofia di Temptation Island

Carlotta Dell’Isola è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. La frizzante fidanzata di Nello Sorrentino sarà peraltro ben presto una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. A tale notizia, l’ex “collega” Sofia Calesso ha però lanciato delle pesanti insinuazioni a uno dei più noti settimanali di gossip, riportate poi da diversi siti web.

Se è vero che Carlotta Dell Isola entra al #gfvip io sono più che felice 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/7chJsJ08lZ — Phoenix🐍 (@phoenixfenice0) December 2, 2020

L’intervista è stata registrata prima della conferma della giovane romana come facente parte del cast del GF Vip. Pertanto in essa Sofia parla ancora di un’eventualità e non di una certezza.

La donna si chiede precisamente come mai sia stata data tutta questa esposizione mediatica a Carlotta, peraltro considerata “la preferita” di Maria De Filippi.

Tra i nuovi inquilini ci saranno Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi, e Mario Ermito.

Solo a sentire i nomi Samantha De Grenet e Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga)… io sto con gli occhi a cuoricino 😍 #gfvip — ■☆EmilyMoon☆■ (@lunaemily82) December 1, 2020

In effetti, delle due edizioni estive di Temptation Island 2020 Carlotta Dell’Isola è stata l’unica a farsi notare per carattere e simpatia.

Concluso il reality, è anche stata ospite del Maurizio Costanzo Show, mentre ora si prepara a entrare nella casa più spiata d’Italia.