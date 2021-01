La gara di share degli ascolti tv della prima serata di mercoledì 30 dicembre è stata vinta è da Nelle Tue Mani.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 30 Dicembre sono andati bene, ma la vittoria assoluta è stata di Rai1, che ha mandato in onda il film francese drammatico Nelle tue mani, scelto dalla maggior parte dei telespettatori. In queste giornate di festa i dati Auditel sono leggermente più bassi rispetto alla normalità, ma anche a Natale e a Santo Stefano è andata molto bene.

Ascolti tv 30 Dicembre

La prima serata di mercoledì 30 Dicembre non è riuscita ad ottenere dati Auditel particolarmente alti, ma nelle giornate di festa è normale, perché non vanno in onda quei programmi che solitamente attirano maggiormente i telespettatori. A vincere la gara di share della serata è stato il film francese Nelle tue mani, andato in onda su Rai1, che ha conquistato 3.474.000 telespettatori, per uno share del 19.4%.

Al secondo posto i Fratelli Caputo, andato in onda su Canale5, che ha conquistato 3.117.000 telespettatori, per uno share complessivo del 13.8%. Su Rai2 è andato in onda il film Alvin Superstar 2, che è stato scelto da 868.000 telespettatori, per uno share del 3.5%.

Qui è Adesso, in onda su Rai3, ha conquistato 1.385.000 telespettatori, per uno share totale del 6.1%. Stasera Italia Speciale, in onda su Rete4, ha raccolto davanti al video 954.000 telespettatori, totalizzando uno share del 4.2%.

Su Italia1 è andato in onda il film Forrest Gump, che è stato scelto da 1.865.000 telespettatori, pari ad uno share dell’8.5%. I Dati Auditel delle reti minori sono rimasti nella media. Atlantide-Il Petroliere, in onda su La7, ha conquistato 529.000 telespettatori, per uno share del 2.5%. Piacere Maisano, in onda su TV8, ha conquistato 217.000 telespettatori, per uno share dell’1%. Il Monaco, sul Nove, ha ottenuto 665.000 telespettatori, per uno share del 2.8%.