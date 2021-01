Emma Marrone ha svelato che sarebbe disposta a sposare un suo famoso collega musicista.

Rispondendo alle domande dei fan sui social Emma Marrone ha svelato quale collega famoso sposerebbe: si tratta di un ex componente degli One Direction.

Emma Marrone: il collega che sposerebbe

A sorpresa Emma Marrone ha svelato che, se dovesse scegliere un collega da sposare, la sua scelta ricadrebbe su Harry Styles, ex membro degli One Direction.

Emma Marrone è sempre stata piuttosto riservata riguardo alla sua vita privata, e benché durante l’estate del 2020 sia stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il modello Nikolai Danielsen, continua a professarsi single.

Di recente la cantante ha dichiarato che il sogno di una famiglia tutta sua e di un figlio, non sarebbe tra le sue priorità: “Non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo”, ha affermato Emma Marrone, e ha aggiunto: “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata.

Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.

In passato la cantante è stata legata a Stefano De Martino, ma dopo quella liaison non è mai uscita allo scoperto con nessuna delle sue nuove fiamme. “Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola.È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”, aveva confessato.