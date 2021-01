Il rimprovero della mamma di Pierpaolo Pretelli e le parole del fratello Giulio.

Lo speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip ha riservato ai telespettatori momenti davvero molto trash e tanti colpi di scena. Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un rimprovero da parte della madre in diretta, in occasione del collegamento tv tra concorrenti e parenti.

La madre di Pierpaolo Pretelli

Il collegamento è stato tra Pierpaolo Pretelli, la mamma, il papà, il fratello e la cognata. Giulio, nelle ultime ore, ha voluto parlare proprio del confronto tra suo fratello e sua madre durante il Capodanno, che ha scatenato diverse polemiche. Molti fan della trasmissione hanno criticato l’intervento della signora Margherita, che ha lasciato intendere che la sua condotta gli starebbe facendo perdere i consensi. Un messaggio duro e critico, che tanti hanno visto come un rimprovero per la storia appena iniziata con Giulia Salemi.

Secondo i fan la donna non avrebbe dovuto rimproverarlo in diretta, ma parlargli in privato. Giulio Pretelli è subito intervenuto per difendere la sua famiglia da tutte le polemiche che sono scoppiate sui social network.

“Ci tenevo a difendere le parole di una madre verso suo figlio” ha spiegato Giulio. “La signora Margherita voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali.

È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre” ha aggiunto il ragazzo. Il fratello di Pierpaolo ha invitato a non giudicare l’intervento della madre, che è dovuto a tutte le critiche che la donna ha letto sul web nei confronti del figlio. Giulio Pretelli ha voluto subito difendere la sua famiglia, con cui ha un legame fortissimo.