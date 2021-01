Il gesto della nuova suocera di Giulia De Lellis ha stupito tutti. La donna sembra avere una preferenza per chi deve stare accanto a suo figlio.

Giulia De Lellis è nuovamente al centro dell’attenzione a causa della scelta di trascorrere il Capodanno in Svizzera, per cui è stata molto criticata, e a causa di alcuni dettagli social che la vedono protagonista. Cosa sta succedendo nella vita dell’influencer? La donna ha di nuovo trovato l’amore, ma non è tutto oro quel che luccica.

La suocera di Giulia De Lellis

I fan di Giulia De Lellis hanno notato un dettaglio particolare sul suo profilo Instagram. L’influencer ha condiviso un video contenente i suoi ricordi del 2020 in cui appaiono diverse immagini di Andrea Damante. Alcuni hanno interpretato come un piccolo spiraglio verso un nuovo ritorno di fiamma. I gesti sospetti non sono finiti, perché a far discutere nelle ultime ore è più che altro l’attuale suocera di Giulia De Lellis, ovvero la mamma del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

A quanto pare, la donna a Capodanno avrebbe preferito un’altra influencer con loro e non la bella Giulia. Stiamo parlando di Dayane Mello, concorrente del GF Vip ed ex fidanzata di Beretta. La suocera, Umberta Gnutti Beretta, sembra aver voluto fare un paragone social tra le due influencer, mostrando la sua preferenza per la Mello.

L’attuale suocera di Giulia De Lellis ha condiviso una serie di foto ricordo dell’anno appena trascorso nelle sue storie Instagram.

Tra le foto scelte per salutare il 2020, ne è apparsa una in cui erano ritratti il figlio Carlo Gussalli Beretta insieme a Dayane Mello, sua ex fidanzata. Questo particolare social è stato notato in poco tempo da tantissimi fan di Giulia De Lellis. Potrebbe trattarsi semplicemente di una gaffe social, ma in molti hanno interpretato questo gesto come una chiara preferenza nei confronti di Dayane Mello. La foto condivisa dalla suocera della De Lellis ritrae il rampollo insieme alla sua ex storica, in un momento di grande complicità. Gli utenti ne hanno parlato così tanto che la signora Beretta si è vista costretta ad eliminare la foto dalle sue storie. Come avrà reagito Giulia De Lellis?