Mara Venier: “Io e Alba ci siamo ritrovate in un momento di dolore”

Domenica in, Alba Parietti sull’amicizia con Mara Venier: “Tante volte abbiamo discusso ma non ci siamo mai perse”.

Inizia un nuovo anno anche per Domenica In. Il programma di Mara Venier, infatti, nonostante il periodo di festività natalizie, non si è fermato un attimo e ha continuato ad andare in onda. Uno degli ospiti principali della puntata andata in onda il 3 gennaio 2020, è stata Alba Parietti.

Quella tra Mara e la Parietti è stata un’intervista molto intima e toccante. Entrambe, infatti, negli ultimi mesi hanno perso delle persone molto care e vicino a loro. La Venier ha perso uno dei suoi amici più stretti a Roma, Gianni Dei, mentre Alba, Giuseppe Lanza di Scalea, suo ex compagno. “Io stavo con Gerry Calà e tu eri incinta di Francesco, eri molto bella e mi ricordo della bellissima casa in campagna”, ha raccontato Mara, con un viso molto commosso.

Il racconto di Mara Venier

“Voglio dire una cosa però, Alba e io ci siamo ritrovate ed è proprio vere che quando ci si vuole veramente bene, quando si parte da lontano, eravamo le fidanzate dei Gatti, ci si ritrova e noi ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore reciproco e nel grande dolore abbiamo capito quanto ci vogliamo bene”. Della stessa idea è anche Alba Parietti. “Io e Mara tante volte abbiamo discusso, non ce le mandiamo a dire e la cosa che mi ha fatto piacere nel momento più brutto, un lutto, la perdita di una delle persone più care al mondo, ho ricevuto la chiamata di Mara.

Ho capito che non ci eravamo mai perse”. Insomma, un momento davvero bello. Mara e Alba hanno fatto capire che, nonostante passano gli anni, se una amicizia è vera, è capace di resistere ad ogni cosa.