Live - Non è la D'Urso non verrà trasmesso nella serata di domani 10 Gennaio, ma è stato rimandato.

Barbara D’Urso, che potrebbe essere fidanzata, non andrà in onda domenica 10 Gennaio come previsto, con Live – Non è la d’Urso. Un cambiamento dell’ultimo minuto, visto che i telespettatori erano convinti di rivedere la loro conduttrice preferita dopo la pausa natalizia.

Come mai Mediaset ha preso questa decisione?

Live – Non è la D’Urso rimandato

Live – Non è la D’Urso andrà in onda il 17 Gennaio, invece del 10 Gennaio come previsto. L’appuntamento con uno dei programmi televisivi più seguiti è rimandato di una settimana. La decisione è stata presa da Mediaset, che ha deciso di lasciare spazio all’intervista esclusiva al Santo Padre Papa Francesco e allo speciale del Tg5. La stessa Barbara D’Urso, prima di andare in vacanza, aveva spiegato quando sarebbe tornata in televisione.

L’appuntamento con Domenica Live e Live- Non è la D’Urso era previsto proprio per il 10 Gennaio, mentre l’11 torna in onda anche Pomeriggio 5. Dopo il tanto meritato riposo della conduttrice, ora si torna al lavoro, ma con qualche cambiamento improvviso. Altri suoi colleghi di Mediaset sono già rientrati dalle vacanze, per cui manca ormai solo lei, che è sicuramente una delle più attese.

Nonostante questo Barbara D’Urso deve essere molto soddisfatta dei risultati televisivi ottenuti nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19.

Mediaset, però, nonostante il grande successo, ha deciso di far slittare la prima puntata dell’anno di Live- Non è la D’Urso di una settimana, per cui il nuovo appuntamento con questa trasmissione ricca di contenuti è previsto per il 17 Gennaio.