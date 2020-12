Barbara D'Urso ha un fidanzato segreto? Secondo un caro amico della conduttrice la risposta è sì.

Barbara D’Urso ha un amore segreto? Secondo l’amico della conduttrice, Roberto Alessi, la risposta è sì. Finora la conduttrice ha sempre detto di essere single e di questo presunto fidanzato non si conosce il nome.

Barbara D’Urso è fidanzata?

Roberto Alessi ha confessato che Barbara D’Urso sarebbe fidanzata, ma che questa storia d’amore sarebbe tanto segreta che nemmeno gli amici più intimi della conduttrice conoscerebbero il nome del suo compagno: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”, ha dichiarato Alessi. Nonostante alcune note storie d’amore del passato (come quelle con gli ex mariti, Mauro Berardi e Michele Carfora) Barbara D’Urso ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

A Natale la conduttrice ha fatto gli auguri ai suoi fan dei social affermando che i suoi unici grandi amori sarebbero i suoi figli, Giammauro ed Emanuele, e a seguire è partita per le vacanze natalizie al mare (senza svelare se fosse in dolce compagnia).

In passato la conduttrice ha anche svelato che – nonostante numerosi corteggiatori – non sarebbe riuscita a capitolare per nessuno: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei.

Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”, aveva infatti dichiarato. Roberto Alessi riuscirà a scoprire il nome del compagno della conduttrice? Per il momento sui social tutto tace e i fan sono impazienti di scoprire l’identità del suo misterioso fidanzato.