Barbara D'Urso approfitta della pausa natalizia e si regala un po' di tempo in spiaggia: le foto fanno il pieno di like.

Barbara D’Urso ha deciso di approfittare delle vacanze di Natale per concedersi qualche giorno di riposo nella sua amata Capalbio, dove di solito trascorre le vacanze estive.

Barbara D’Urso: Natale al mare

Sdraiata sulla spiaggia come una sirenetta, Barbara D’Urso ha aggiornato i fan sul luogo in cui trascorrerà le feste di Natale: si tratta di Capalbio, in Toscana, dove la conduttrice possiede una delle sue lussuose case.

“Sono completamente sola! Amo il mare d’inverno, sono nata in un posto di mare…”, ha spiegato ai suoi fan passeggiando sulla spiaggia. La conduttrice tornerà a condurre i suoi programmi tv dal 10 gennaio, ma intanto si gode un po’ di meritato riposo dopo un anno piuttosto travagliato (specie per via dell’emergenza Coronavirus). Sui social ha fatto gli auguri di Natale ai suoi fan, e ha ricordato loro quanto sia importante per lei trascorrere le Feste in compagnia dei suoi figli, Giammauro ed Emanuele, nati dall’amore per Mauro Berardi: “Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che anche in queste feste il mio cuore è prima dei miei due figli, ma subito dopo vostro”, ha scritto sui social la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In tanti non vedono l’ora di sapere se Barbara D’Urso preparerà qualche manicaretto per la Vigilia di Natale, visto che la conduttrice è solita condividere con i fan alcune delle sue ricette.

Per il momento sui social tutto tace, e sembra proprio che la conduttrice sia intenzionata a godersi quanto più possibile il mare e un po’ di beata solitudine.