Le autorità brasiliane hanno ricostruito la dinamica dell'incidente in cui è morto il fratello della modella Dayane Mello, concorrente del Gf Vip.

A poche ore dalla notizia della morte del fratello di Dayane Mello, avvenuta mentre quest’ultima era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, le autorità brasiliane sono riuscite a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui il 26enne ha perso la vita.

Secondo i primi rilievi il giovane avrebbe perso il controllo dell’utilitaria su cui era alla guida, andandosi a schiantare contro un camion che stava procedendo nella direzione opposta.

Dayane Mello, la dinamica della morte del fratello

Il fratello della modella è morto nella notte di martedì 2 febbraio lungo l’autostrada BR-470, che percorre il sud del Brasile attraversando la catena del Gaucho, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo dei veicolo finendo contro un mezzo pesante adibito al trasporto merci che stava percorrendo la corsia opposta.

A causa del tremendo impatto l’automobile di Lucas Mello ha perso i pneumatici rimanendo così bloccata in mezzo alla carreggiata, e ostacolando in questo modo il traffico veicolare che ha poi ripreso solo verso le due del mattino di mercoledì.

Illeso l’autista del camion che è risultato inoltre negativo all’alcol test. L’uomo ha poi raccontato alla polizia brasiliana di aver visto l’auto del giovane uscire dalla sua corsia in maniera graduale, senza brusche sterzate o sbandamenti.

Si esclude pertanto la possibilità di un sorpasso non andato a buon fine.

Nel frattempo è stato reso noto che a bordo dell’automobile di Lucas Mella viaggiava anche un’altra persona, probabilmente la fidanzata del 26enne, anche se la sorella Dayane non era al corrente della relazione fino all’annuncio della tragedia: “La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva”.