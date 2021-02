Tra i protagonisti della puntata il signor Eugenio che ha chiesto l'aiuto del programma per cercare di ottenere il perdono della moglie.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 13 febbraio 2021 con la sesta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della puntata il signor Eugenio che ha chiesto l’aiuto del programma per cercare di ottenere il perdono della moglie. Ecco cosa è successo

La storia di Eugenio

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 13 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Eugenio che ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie Antonella.

I due sono sposati da molti anni e hanno tre figli. Al momento vivono separati in casa, dopo che la donna ha deciso di lasciarlo.

La moglie ha ricevuto gli screenshot di alcune conversazioni e foto che il marito si è scambiato con un’altra donna conosciuta su Badoo. Eugenio non ha mai visto di persona la donna in questione, con quest’ultima che ha deciso di girare gli screenshot delle conversazioni alla moglie.

“Non ti ho tradito davvero, non ho fatto niente con il cuore e neanche con la mente. Mi manca la tua voce”, ha quindi affermato Eugenio, rivolgendosi alla moglie.

Antonella ha quindi sottolineato come il marito sia un padre meraviglioso, ma purtroppo avrebbe l’abitudine di chattare con altre donne: “Lui è un cretino, gliel’ho sempre detto. Lui si annoia. E gli parte il ditino sul telefono. Noi un film non ce lo guardiamo mai perché lui deve stare sempre lì col ditino”. Per poi aggiungere: “L’ho perdonato tante volte. Non dico che non ci tenga a me. Ma con l’ultima volta è come se avesse mi avesse rigirato il coltello nel cuore. Dopo che gli ho detto che lo lasciavo, quando ho scoperto le chat, lui è andato a farsi una chiamata con un’altra donna, anziché parlarne con me”. Antonella, quindi, decide di non aprire la busta.