Melissa Satta si è raccontata a Silvia Toffanin. In primo piano la sua recente separazione da Boateng "la storia più importante della mia vita".

La showgirl Melissa Satta si è per la prima volta aperta pubblicamente su come si è chiusa la sua storia con il calciatore Kevin Prince Boateng. Satta, 35 anni, e Boateng, 33, sono stati sposati per 4 anni, dal 25 giugno 2016 fino allo scorso 21 dicembre.

Hanno assieme un figlio di 6 anni Maddox.

Melissa Satta racconta della separazione a Verissimo

L’ex velina ha parlato della vicenda a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. È stata ospite della puntata andata in onda nel pomeriggio di sabato 13 febbraio.

Satta ha dichiarato: “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme”. E ancora: “È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti.

Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre”.

Ha, inoltre, spiegato com’è la situazione tra lei e l’ex marito ora: “Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Succedono queste cose, entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci sarà sempre un legame e ci unirà per sempre nostro figlio Maddox”.

A proposito di Maddox, Satta ha raccontato come hanno affrontato con lui una situazione tanto delicata: “Con Maddox ne abbiamo parlato.

Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”.

Otre a tutto ciò, la donna ha infine detto qualcosa su come vede il suo futuro: “Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina prima o poi succederà“.