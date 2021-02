In attesa del suo secondogenito con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez tornerà presto in televisione: ecco dove e quando

Belen Rodriguez è pronta a tornare sul piccolo schermo col pancione. Dopo numerosi gossip, la soubrette argentina ha infatti da poco confermato ufficialmente la sua seconda gravidanza con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbes. L’ex moglie di Stefano De Martino è dunque pronta ad allargare la famiglia con l’hair stylist conosciuto un anno fa, grazie all’amica ed ex gieffina Patrizia Griffini.

Belen Rodriguez torna in tv

Ebbene, Belen Rodriguez sarà in tv sabato 20 febbraio 2021, ospite del contenitore di Canale 5 Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che al momento ha dato pochi dettagli sull’intervista esclusiva. Certamente la showgirl parlerà della sua nuova vita accanto ad Antonino, come aveva del resto fatto all’epoca del ritorno di fiamma con l’ex marito. Il nuovo tentativo dei due ex coniugi si rivelò tuttavia un vero e proprio buco nell’acqua, dal momento che dopo un anno si separarono nuovamente.

Da allora la modella ha deciso di dare una svolta decisa alla sua vita, innamorandosi di Antonino e volendo diventare di nuovo mamma con lui. Tale seconda gravidanza pare del resto non sia stata presa particolarmente bene dall’ex ballerino di Amici. Secondo i gossip più recenti, infatti, Belen e Stefano non sono rimasti in buoni rapporti dopo la seconda rottura. Hanno sì mantenuto un legame per il bene di Santiago, ma nulla più.

Il bambino nel frattempo pare aver instaurato una bella intesa con il nuovo compagno della mamma, che non ha esitato a definire un vero e proprio principe.