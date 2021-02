Nel corso della quarantesima puntata del GF Vip, Cristiano Malgioglio ha stupito tutti quanti con un dettaglio che non è passato inosservato.

Nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha stupito tutti quanti con un dettaglio che non è passato di certo inosservato. L’artista, infatti, si è presentato in studio con i baffi, destando inevitabilmente l’attenzione dei presenti in studio e del pubblico a casa.

Ecco cosa è successo.

Cristiano Malgioglio con i baffi

Ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio continua a stupire il pubblico a casa in veste di ospite in studio. Ebbene, nel corso della quarantesima puntata del reality, il noto artista si è presentato con un look che non è passato di certo inosservato.

Cristiano Malgioglio, infatti, si è presentato in studio con i baffi, destando inevitabilmente l’attenzione del pubblico a casa e del conduttore.

Non a caso lo stesso Alfonso Signorini che gli ha subito chiesto: “Ma cosa ci fai con questi baffi?”. Cristiano Malgioglio ha quindi prontamente risposto: “Ieri era San Valentino e come sai al mio fidanzato turco piacciono le donne baffute!“. “D’altronde donna baffuta è sempre piaciuta!”, ha quindi affermato visibilmente divertito il conduttore del Grande Fratello Vip. Immagini che non sono passate di certo inosservate, con il pubblico a casa che ha accolto in maniera positiva il nuovo look del noto artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Oh meo deo (@trashohmeodeo)