Un brutto spavento per Federica Panicucci: la conduttrice con entrambe le mani fasciate per via di un incidente domestico.

A Mattino Cinque in tanti si sono preoccupati per Federica Panicucci, che ha mostrato le sue dita fasciate e ha confessato di aver avuto un terribile incidente domestico.

Federica Panicucci: l’incidente domestico

I fan di Mattino Cinque si sono preoccupati per le condizioni di salute di Federica Panicucci che, in diretta tv, si è mostrata per la prima volta con le dita di entrambe le mani fasciate.

La conduttrice non ha spiegato come si sarebbe procurata le ferite, ma ha affermato di aver avuto un incidente domestico nei giorni scorsi: “Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori”, ha cercato di ironizzare, e ha aggiunto: “Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere”. In molti sui social le hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione e per il momento la conduttrice non ha voluto svelare la natura dell’incidente domestico da lei avuto.

Non è la prima volta che una conduttrice si mostra in tv dopo incidenti di questo tipo: alcuni mesi fa anche Barbara D’Urso era rimasta vittima di un incidente domestico e si era recata in uno dei suoi salotti tv coprendo una delle sue mani con un’apposita fasciatura. Anche nel suo caso in molti le avevano rivolto i propri auguri di pronta guarigione via social. A rincuorare Federica Panicucci ci ha pensato l’opinionista Raffaello Tonon, che in diretta tv a Mattina Cinque le ha detto: “Non incide sulla tua eleganza e bellezza, ma sul nostro umore che ci dispiace”.

In tanti sui social si sono chiesti come la conduttrice si fosse procurata le ferite alle mani ma per il momento sembra che Federica Panicucci abbia preferito tenere per sé la questione.