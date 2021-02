I fan del GF Vip hanno accusato il programma di aver volutamente tagliato e censurato alcune frasi dei concorrenti.

Durante l’ultime diretta al GF Vip Alfonso Signorini ha annunciato che la diretta 24ore su 24 del reality show non sarebbe stata più trasmessa in tempo reale ma in differita di qualche minuto, così da evitare episodi spiacevoli come avvenuto in passato (a causa di alcune frasi pronunciate dai concorrenti).

La vicenda ha sollevato un polverone sui social.

GF Vip: le frasi tagliate

In vista di una nuova edizione del Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla finalissima della quinta edizione del reality show Alfonso Signorini ha annunciato che la diretta del programma su Mediaset Extra sarebbe stata trasmessa in “differita” di qualche minuto per dare modo alla regia di evitare potessero verificarsi episodi spiacevoli come è accaduto in passato. I fan del programma si sono accorti di numerosi frasi tagliate o censurate e per questo si sono scagliati via social contro il programma, che a causa di questa modifica perderebbe parte della sua spontaneità nel bene e nel male.

Nei mesi scorsi dopo le bestemmie, le frasi sessiste e infine la squalifica di Alda D’Eusanio (per le sue frasi sul conto di Laura Pausini), Alfonso Signorini si era scusato pubblicamente affermando che in diretta gli “scivoloni” sarebbero stati all’ordine del giorno e che, il bello del GF Vip, nel bene e nel male, sarebbe stato proprio in questo. Nel frattempo sembra che alcuni ex concorrenti del programma abbiano sporto querela contro il conduttore, e in tanti tra i fan si chiedono se la modifica effettuata alla diretta verrà portata avanti anche in una eventuale prossima edizione dello show.