Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno fatto la loro scelta a Uomini e Donne.

Durante le registrazioni del 24 febbraio a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua avrebbero finalmente fatto la loro scelta, tra lacrime e momenti di commozione.

Riccardo e Roberta: la scelta

Stando alle prime indiscrezioni circolate dopo la registrazione del 24 febbraio a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua avrebbero lasciato insieme al programma.

Maria De Filippi avrebbe fatto sedere i due protagonisti al centro dello studio, dove entrambi avrebbero confermato il proprio amore. Dopo la cascata di petali rossi i due si sarebbero concessi un romantico ballo al centro dello studio.

Sembra dunque che Riccardo e Roberta abbiano messo da parte i recenti conflitti e abbiano deciso di continuare la loro storia al di fuori del programma tv, anche se per conoscere ulteriori dettagli bisognerà aspettare che la puntata in questione venga mandata in onda.

Intanto sembra, secondo i rumor in circolazione, che Gemma Galgani non abbia preso bene la questione: si da il caso infatti che la dama torinese sia una grande amica di Ida Platano, ex protagonista di Uomini e Donne con cui Riccardo aveva tentato, lo scorso anno, di avere una relazione. I due si erano lasciati poco tempo dopo aver lasciato insieme il programma e Guarnieri aveva poi deciso di tentare un nuovo percorso a Uomini e Donne per cercare di nuovo l’amore.

Le cose tra lui e Roberta proseguiranno anche al di fuori del dating show? In tanti, tra i fan del programma, nutrono dei dubbi nei confronti di Guarnieri.