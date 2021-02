Gli ex-concorrenti del GF Vip sono stati ripresi per errore dalla regia del programma mentre entravano in casa per organizzare una misteriosa sorpresa.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, prevista per la serata di venerdì 26 febbraio, verranno eliminati due dei sette vip rimasti ancora in gara. Soltanto cinque concorrenti, infatti, potranno accedere all’ambita finale che andrà in onda il prossimo lunedì 1° marzo.

Dei cinque concorrenti che parteciperanno alla finale, tuttavia, tre posti sono già stati assegnati a Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Resta, invece, ancora da scoprire chi resterà nella casa tra Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Andrea Zelletta.

In attesa di conoscere l’identità degli ultimi due finalisti in gara, sul web sono apparsi alcuni misteriosi indizi relativi a una delle sorprese che potrebbero verificarsi durante l’ultima puntata del reality Mediaset.

GF Vip, la misteriosa sorpresa prevista per la finale

Come ben sanno i fan del programma, la finale del GF Vip rappresenta, da sempre, una puntata estremamente speciale: non solo i famosi concorrenti coinvolti nello show hanno l’opportunità di ripercorrere i momenti più importanti ed emozionanti vissuti nella casa ma vengono anche organizzate particolari sorprese.

Alcune misteriose conferme, in questo senso, sono state già date da alcuni personaggi eliminati tramite i rispettivi account Instagram.

La showgirl Matilde Brandi, ad esempio, ha caricato sulla piattaforma uno scatto che la ritrae seduta sugli scalini del proprio camerino, corredato dalla didascalia: «Oggi si registra una sorpresa».

Quasi contemporaneamente, anche Maria Teresa Ruta ha postato una foto nelle Stories di Instagram nella quale appare insieme a una truccatrice intenta a contornarle le labbra con una matita. Anche in questo caso, l’immagine presenta una dicitura sibillina accompagnata da emoticon con la bocca cucita: «Cosa stiamo facendo?». L’immagine è, poi, seguita da alcuni video in cui la conduttrice è insieme ad altri vip eliminati. Una delle clip, in particolare, la vede cimentarsi in un ballo con Francesco Oppini.

Scene di danza simili a quelle condivise da Maria Teresa Ruta sono comparse anche tra le Stories di Sonia Lorenzini. In questo caso, figura non solo Francesco Oppini ma anche Enock, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola.

Ex-concorrenti rientrano in casa, ripresi dalla regia per errore

Quasi certamente, i video diffusi tramite Instagram dai concorrenti eliminati dal GF Vip svelano in anteprima parte della sorpresa che caratterizzerà la finale del 1° marzo. Una simile teoria è stata avvalorata anche da alcuni contenuti mandati in onda per errore dalla regia del programma.

Nelle ultime ore, infatti, la regia del Grande Fratello Vip ha accidentalmente trasmesso immagini che mostrano alcuni ex-concorrenti del reality show mentre rientrano all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta riconquistata la villetta di Cinecittà, i vip hanno provato una coreografia che, presumibilmente, metteranno in scena in occasione della finale.

Intanto, le riprese sono state intercettate dai telespettatori che le hanno prontamente condivise sul web, rendendole virali.